국세청, 아름다운 납세자 30인 선정…키다리 아줌마 등 포상

[세종=아시아경제 김현정 기자] 국세청이 코로나19 확산 방지와 경제활성화를 위해 헌신한 납세자 30명을 선정, 발표했다.

국세청은 14일 세종청사 1층 조세박물관 내에 '아름다운 납세자 홍보관'을 설치하고 제막식을 개최했다고 밝혔다. 아름다운 납세자 제도는 성실납세와 나눔에 대한 사회적 공감대를 형성하기 위해 2011년 7월 최초로 시행됐다. 성실납세와 더불어 기부?봉사를 통해 사회공헌을 실천하거나, 고용 창출?사회적 가치 실현 등으로 귀감이 되는 우리 사회의 숨은 공로자를 찾아 포상하는 제도다.

올해에는 소외?취약계층 지원을 위해 기부?봉사를 지속적으로 실천하거나, 지역 거주민 또는 장애인 채용 등을 통해 공동체 발전에 기여한 납세자 뿐만 아니라, 코로나19 재난상황 극복을 위한 방역활동 지원 등 지역사회 확산 방지와 경제 활성화를 위해 헌신한 납세자를 적극 발굴하여 총 30명 선정했다. 선정된 납세자는 개인사업자 12명, 법인사업자 13명, 근로소득자 5명 등으로 구성됐다. 충북 단양의 기부천사, '키다리 아줌마'로 통하는 이옥자 장다리 마늘약선 대표, 장애인·취약계층 어린이 후원을 지속적으로 실천한 박근영 라헨느코리아 대표, 꾸준한 의료봉사로 지역사회와의 공존을 실천한 김은규 염산제일의원 원장 등이다.

아름다운 납세자에게는 세무조사 유예, 납세담보 면제 등 세정상 우대 혜택과 공항출입국 우대, 철도운임 할인, 공영?국립공원 주차장 무료 이용 등 사회적 우대 혜택을 제공하고 있다. 올해부터는 무역보험료 할인 및 가입한도 우대, 신용보증기금 보증료율 할인 등의 혜택을 추가로 제공한다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr