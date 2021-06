[아시아경제 김은별 기자] 충남 청양의 한 저수지에서 쇠줄에 묶여있는 시신 1구가 발견돼 경찰에 수사에 나섰다.

13일 오전 11시49분께 충남 청양군 대치면 칠갑산 저수지에서 신원을 알 수 없는 시신이 발견됐다. 주변에서 전기 작업을 하던 인부가 저수지 물 위로 떠 오른 물체를 발견해 경찰에 신고했다.

물가에서 8m가량 되는 지점에서 떠오른 시신은 0.5㎝ 굵기의 쇠줄이 허리 부분에 묶여 있는 상태였으며, 손이나 발이 결박된 것은 아니었던 것으로 알려졌다.

경찰은 시신의 부패 상태가 심해 신원을 확인하는 데 어려움을 겪고 있다. 경찰은 저수지 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인하는 한편 범죄 연루 가능성 등을 포함해 다각적인 수사를 할 방침이다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr