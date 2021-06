[아시아경제 최대열 기자] 미래에셋맵스리츠 미래에셋맵스리츠 357250 | 코스피 증권정보 현재가 5,180 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 22,007 전일가 5,180 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 배당시즌 다가온다… 부활하는 ‘리츠’ close 는 국민은행(미래에셋자산운용)이 253만여주를 사들여 최대주주가 됐다고 10일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr