해양 레포츠 집약 단지 ‘시화MTV’ 특화 스트리트몰 주목…‘시화MTV 보니타가’ 분양 화제

해양 레포츠 전문 산업단지 ‘시화MTV’ 향후 미래가치 높아…‘웨이브파크’ 앞 황금입지 상업시설 분양 앞둬

지난해 경기 시흥시 시화멀티테크노밸리(시화MTV)의 거북섬 해양레저복합단지 중앙에서 개장한 ‘웨이브파크’가 수도권 도심에서 요트, 서핑, 워터파크 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다는 이점으로 새로운 해양 레포츠 중심지로 떠오르고 있다.

거북섬 해양레저복합단지는 시흥시와 경기도, 한국수자원공사, 대원플러스 그룹이 거북섬 일대 32만 5,300㎡ 부지에 조성한 것으로 이 중 웨이브파크는 해양레저복합단지 내 시설 중 가장 먼저 개장했으며 2025년에는 거북섬 국가 마리나항까지 들어설 예정이다.

여기에 수도권 제2순환고속도로 등 기반 시설 공사도 진행 중에 있다. 현재 인접한 교통망으로는 지하철 4호선과 수인분당선이 지나는 오이도역, 서해안고속도로, 제천까지 연결된 평택시흥 고속도로 등이 있어 접근성이 좋고, 지역 내 오이도 연결선 트램(예정)과 신안산선 복선전철(예정)이 개통하면 교통여건은 더 개선 될 전망이다.

이러한 호재들에 힘입어 지역 내에 새로이 분양하는 상업시설에도 관심이 몰리고 있는데, 최근 웨이브파크 바로 앞 입지에 딥다이빙풀 등 해양 레포츠 특화 시설을 갖춘 스트리트몰이 분양을 앞두고 있어 화제다.

웨이브파크 바로 앞, 시화MTV 최중심 입지인 시흥시 정왕동 시화MTV 스트리트몰2 위치에 들어서는 ‘시화MTV 보니타가’가 그 주인공으로, 지하1층~지하3층 규모의 복합스트리트몰로 조성된다. 딥다이빙풀, 인피니티풀, 아쿠아스파 등 웨이브파크와 시너지 효과를 이룰 다양한 해양레포츠 시설이 조성되고 다양한 어트랙션들과 스페인 산세바스티안 스타일 디자인이 더해져 유럽 해안의 정취를 느낄 수 있는 테마 스트리트몰로 선보여질 예정이다.

이와 함께 시화MTV 내 주거 배후수요 약 10만 여명과 더불어 주변 산업단지 종사자 약 40만 여명으로 추정되는 풍부한 배후수요를 갖추고 있다. 안산 고잔신도시, 송산그린시티, 인천 송도국제도시를 비롯한 경기 서남부 인접 지역에서 차량으로 이동 시 30분~1시간 내 이동이 가능해 대부도 관광객을 포함한 대규모 광역 수요 또한 기대되고 있다.

사업지는 시화호 주변을 따라 조성된 시화나래둘레길과 인접해 위치하고 있으며 수도권 제2순환고속도로 등 기반 시설 공사도 진행 중에 있다. 실제 이 구간이 개통되면 시화MTV에서 서울까지 1시간 이내로 이동 가능해 접근성이 크게 향상된다.

또한 인근에 평택시흥 고속도로 남안산IC가 위치하고 있으며 이를 통해 영동고속도로, 서해안고속도로, 수도권제1순환고속도로 등을 연계 이용할 수 있다. 서울 지하철 4호선과 수인분당선이 지나는 오이도역이 가깝고 추후 오이도 연결선 트램(예정)과 신안산선 복선전철(예정)이 개통하면 교통여건은 더 개선될 것으로 전망된다.

한편 ‘시화MTV 보니타가’ 분양홍보관 및 모델하우스는 경기도 안산시 단원구 고잔동 724-2에 들어서며, 서울 서초구 반포동 722-37 범양빌딩 2층, 인천 연수구 송도동 171 더샵트리플타워 웨스트 135호, 경기 시흥시 거북섬4길 퍼스트프라자 206호 등 거점 홍보관들이 함께 운영될 예정이다.

