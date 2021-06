[아시아경제 김유리 기자] 세계 주요 언론과 영국 정부, 전자상거래업체 아마존 등의 웹사이트가 다운됐다.

8일(현지시간) AFP 통신·BBC 등은 미국 뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그통신, 영국 가디언과 파이낸셜타임스(FT) 등 세계 주요 언론 웹사이트가 접속 장애를 일으키고 있다고 보도했다. 언론사 외에 영국 정부와 아마존, 커뮤니티 사이트 레딧, 트위치의 웹사이트도 다운됐다.

BBC·AP통신 등은 이들을 고객사로 둔 미국 샌프란시스코 클라우드 컴퓨팅 서비스 업체 패스틀리에 기술적 문제가 발생해 접속 장애가 발생한 것으로 보인다고 보도했다.

