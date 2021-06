시큐센, 현대차증권 '마이데이터 시스템' 구축 사업 수주

[아시아경제 임정수 기자] 아이티센 아이티센 124500 | 코스닥 증권정보 현재가 6,360 전일대비 30 등락률 -0.47% 거래량 786,519 전일가 6,390 2021.06.08 10:51 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 아이티센, 한은 CBDC 사업자 삼성SDS 유력에 공동개발 이력 부각[e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일아이티센 계열 콤텍시스템, 클라우드 투자用 525억 유상증자 close 그룹의 보안기술 전문 기업 시큐센 시큐센 232830 | 코넥스 증권정보 현재가 3,990 전일대비 50 등락률 +1.27% 거래량 2,582 전일가 3,940 2021.06.08 10:52 장중(20분지연) 관련기사 시큐센, 저축은행중앙회와 ‘바이오 전자서명’ 도입 계약 체결시큐센, 안면인식 바이오인증 솔루션 '엣지 바이오' 출시아이티센그룹 시큐센, 지능형해킹방어 플랫폼사업 본격화 close 이 LG히다찌㈜와 약 22억원 규모의 현대차증권 마이데이터 구축 사업 공급 계약을 체결했다고 8일 밝혔다.

‘마이데이터’는 금융회와 공공기관 등에 흩어진 개인의 신용정보를 일괄 수집해 금융소비자가 한눈에 볼 수 있도록 제공하는 서비스다. 기업은 이를 활용해 예적금·보험·대출상품·자산관리 등 다양한 금융상품을 고객의 성향에 맞춰 추천·개발할 수 있게 된다.

과학기술정보통신부에 따르면 국내 데이터산업 시장 규모는 2020년 19조원 수준으로, 마이데이터 시장 개막 등에 따라 2023년에는 30조원 규모로 성장할 전망이다. 관련 업계는 마이데이터 시장 규모를 20조원 수준으로 추산하고 있다.

시큐센은 현대차증권 마이데이터 시스템 구축을 위해 다양한 개발 업무를 담당한다. 수신데이터 처리, TR연계개발 등 API 연계부터, 마이데이터 플랫폼 분석 및 보고서, 상품 진단을 통한 추천 서비스 등을 개발해 공급할 계획이다. 또한 플랫폼을 통해 수집된 데이터 통합 관리 도구도 개발한다.

박원규 시큐센 대표는 "오렌지라이프(구 신한생명) 마이데이터 구축 사업을 수주한 데 이어 현대차증권 사업까지 수주하면서 마이데이터 시장에서 주도권을 확보하는 계기가 될 것"이라며 "수주한 사업을 성공적으로 완수해 디지털금융 시장을 공략해 나갈 것"이라고 말했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr