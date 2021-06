[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 7일 마포구보건소에서 아스트라제네카(AZ) 백신 2차 예방접종을 마쳤다.

유 구청장은 지난 4월15일 코로나19 예방접종센터(마포구립체육센터 3층)가 마련된 이후부터 현장 구청장실을 함께 운영해 현장에 머물며 구민 접종상황을 챙기고, 구민의 다양한 목소리에 귀 기울여 왔다.

아울러 집단면역을 달성하는 것이 일상으로 회복할 수 있는 지름길임을 강조하며 구민의 백신 접종 참여도를 높이고자 힘써왔다.

유동균 구청장은 "정부의 코로나 극복을 위한 백신 접종에 구민 여러분도 적극 참여해 주시길 바란다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr