국민의힘 차기 지도부 경선 첫날 당원 투표율 25.8%

국민의힘 차기 지도부 경선 당원 투표율이 첫날 약 26%를 기록했다.

7일 국민의힘에 따르면 이날 오전 9시부터 오후 5시까지 당원 선거인단을 대상으로 모바일 투표를 실시한 결과, 투표율 25.83%를 기록했다.

이는 모바일 투표가 도입된 2019년 2·27 전대 20.57%, 2017년 전대 20.89%를 넘어선 것이다.

이번 투표율은 '이준석 돌풍'에 더해 코로나19 여파로 언택트 전대로 진행되면서 모바일 투표의 비중이 커진 영향으로 풀이된다.

