이준석 "朴, 탄핵은 정당했다"…나경원 "반드시 석방"

대구·경북 국민의힘 합동연설회

대구·경북 신공항 추진 후보들 앞다퉈 공약

[아시아경제 나주석 기자] 대구·경북 국민의힘 합동연설회에서는 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵, 사면 등이 쟁점이었다.

3일 대구 엑스코에서 열린 국민의힘 합동연설회에서 이준석 후보는 박 전 대통령에 대한 탄핵을 두고서 "국가가 통치불능의 사태에 빠졌기 때문에 탄핵은 그 시점에 정당했다고 생각한다"고 말했다. 이 후보는 "제가 당대표로 직을 수행하는 동안 공적인 영역에서는 사면론 등을 꺼낼 생각이 없다"며 사면을 요구하거나, 건의하지 않겠다는 뜻도 밝혔다.

이 후보는 버락 오바마 전 미국 대통령의 2004년 민주당 전당대회 연설에 등장한 ‘관대함’을 언급하며 ‘다른 생각과의 공존’을 강조했다. 박 전 대통령 탄핵 등에 대한 다른 생각이 있더라도 공존의 길을 모색하자는 것이다.

그는 "이준석의 이런 생각을 대구 경북이 품어줄 수 있다면, 우리 사회에서는 다시는 배신과 복수라는 무서운 단어가 오가지 않을 것"이며 "박근혜 대통령에 대한 수사를 지휘했으나 문재인 정부의 부패와 당당히 맞섰던 검사는 위축되지 않을 것"이라고 말했다. 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘에 입당하는 데 있어 장애물이 사라질 것이라는 점을 에둘러 표현한 것이다.

이어 연설에 나선 주호영 후보는 "이곳 출신 대통령 두 분이 기약 없이 감옥에 있다" 수감 중인 박 전 대통령과 이명박 전 대통령의 이야기를 언급했다. 그는 기자들과 만난 자리에서 이 후보의 탄핵 언급을 두고 "자기를 발탁한 사람을 배신한 것에 대한 본인의 답변 같다"고 언급했다.

홍문표 후보는 "문재인 정부가 치졸하고 치사하다"며 "사면할 수 있는 요건이 갖춰지면 대통령이 결심하는 것이다. 추잡스럽게 여론조사 빗대 사면을 못 한다는 이야기가 얼마나 부끄럽냐"고 질타했다. 홍 후보는 "즉각 사면을 해야 한다고 본다"면서 "여기에 이재용 삼성전자 부회장도 사면해야 한다"고 말했다.

나경원 후보는 "두 분 대통령인 고령인데 장기간 구금되어 있다"면서 "사면은 애걸하지 않겠다. 하지만 반드시 석방될 수 있게 하겠다"고 말했다.

대구경북 신공항도 여러 후보들이 꺼내든 화두였다. 조경태 후보는 "가덕도신공항 특별법이 통과됐다"면서 "조경태가 당대표가 되면 대구경북 신공한 건설을 반드시 추진하겠다고 약속드린다"고 말했다.

주 후보는 맹자에 나온 자모인모(自侮人侮, 스스로를 업긴여기면 남들도 업신여긴다)를 언급하며 대구·경북의 열악한 현실을 비판했다. 그는 "우리 발전 동력도 모두 깎아 먹었다"며 "통합신공항도 하지 못하고 있고 낙동강 취수장 이전, 영일만 대교 건설 앞으로 어떻게 하냐"고 목소리를 높이기도 했다.

나 후보도 "대구경북 신공항을 추진하는 것을 잘 알고 있다"면서 "국회의원들이 동의해준다면 박정희 신공항으로 고쳐서 신속하게 추진하겠다"고 말했다.

