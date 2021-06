靑 "이용구 법무부 차관 4일 0시 면직 처리"

[아시아경제 류정민 기자] 박경미 청와대 대변인은 3일 "문재인 대통령은 오늘 오후 2시 30분경 이용구 법무부 차관 면직안을 재가했다. 내일(4일 0시) 자로 면직된다"고 밝혔다.

이 차관은 지난달 28일 "남은 1년, 법무·검찰 모두 새로운 혁신과 도약이 절실한 때이고, 이를 위해 새로운 일꾼이 필요하다고 생각했다"면서 사의를 표명한 바 있다. 이 차관은 취임 직전인 지난해 11월 초 택시 기사를 폭행한 혐의로 검찰과 경찰의 수사를 받고 있다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr