김미경 은평구청장, 매니페스토 공약이행평가 전국 ‘최고등급(SA)’ 받아

현재 78% 공약이행률로 차질없는 공약 목표 달성 위해 노력 중...분기별 내일자문단평가와 공약 추진상황 관리

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 한국매니페스토실천본부가 주관하는 민선 7기 공약이행평가 및 정보공개 평가‘에서 최고등급인 SA를 받아 공약이행률이 좋은 자치구로 평가받았다.

이번 공약이행평가는 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 2020년12월31일 기준의 공약이행상황을 모니터링, ▲공약이행 완료율 ▲연간 목표달성도 ▲주민소통 ▲웹소통 ▲공약 일치도 등 총 5개 분야로 평가, 평가 결과에 따라 SA, A, B, C, D 총 5개 등급을 부여한다.

은평구는 5대 목표 29개의 공약사업 중 주민의 생각을 담는 주민청원제 운영, 사회적약자를 위한 스마트 도시 조성, 민관이 함께 만드는 생활속 안전 등 9개의 사업은 완료 및 지속 추진중이다.

또, 한반도 중심 통일 박물관 은평, 생활단위 평생학습시스템 구축 등 18개의 사업은 정상추진으로 현재 78%의 공약 이행률로 차질 없는 공약 목표 달성을 위해 노력 중이다.

이와 함께, 분기별 내일자문단평가와 자체평가로 체계적인 공약 추진상항을 관리, 홈페이지 개편을 통해 주민 누구나 공약추진현황에 대해 쉽게 이해하고 접근할 수 있도록 하였으며, 주민배심원단 평가를 통해 의견을 수렴하는 등 주민과 소통하기 위해 노력했다.

은평구는 한국매니페스토가 주관하는 평가에서 2019년4월 민선 7기 기초단체장 공약실천계획서 평가 최우수(SA), 2020년 민선7기 공약이행평가 및 정보공개 평가 우수(A) 성과를 이루었으며, 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회에서는 2019년에는 시민참여·마을자치분야에서 최우수상, 2020년에는 안전자치분야에서 우수상을 수상했다.

김미경 은평구청장은 “민선 7기 공약 부분 평가에 지속적으로 우수한 성과를 이룬 것은 은평의 발전을 바라는 은평구 1500명 공직자와 모든 구민이 함께 노력한 결과”라고 밝혔다. 또 “남은 임기동안 공약사업 추진시 미흡한 부분을 보완, 공약목표달성을 통해 구민이 체감 할 수 있는 성과를 이루도록 노력하겠으며, 공약과 더불어 구민과의 약속 하나하나 지켜나가 ’더불어 잘사는 은평‘을 이루겠다”고 전했다.

