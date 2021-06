윤석열 측 "조국 형사처벌 대상이지만…일일이 대응 적절치 않아"

[아시아경제 공병선 기자] 윤석열 전 검찰총장 측이 윤 전 총장의 명예를 훼손한 혐의로 고발된 조국 전 법무부 장관의 처벌을 원치 않는다고 밝혔다. 처벌 대상은 되지만 정치적 발언에 일일이 반응하는 것은 적절치 않다고 판단했다는 게 그 이유다.

3일 윤 전 총장 변호인은 입장문을 통해 "현 시점 검찰 직접수사의 완전한 폐지는 국가 전체의 반부패 대응 역량을 약화시키므로 바람직하지 않다는 입장을 일관되게 주장했다"며 "검찰총장 직을 걸고 '검수완박'을 반대했다"고 밝혔다.

또한 조 전 장관에 대해선 "조 전 장관이 의도를 가지고 윤 전 총장의 발언을 왜곡해 공표했다"며 "법률상 형사 처벌 대상이 된다고 생각한다"고 설명했다.

다만 전직 검찰총장으로서 조 전 장관의 발언을 일일이 대응하는 게 적절치 않다는 게 윤 전 총장 측 입장이다. 특히 변호인은 "윤 전 총장의 검수완박에 대한 발언은 여러 언론 매체를 통해 공개돼 있으므로 조 전 장관의 발언이 허위라는 사실이 입증돼 있다는 것도 고려했다"고 밝혔다.

앞서 조 전 장관은 지난 2월 사회관계망서비스(SNS)를 통해 윤 전 총장이 국회 인사청문회에서 수사와 기소 분리에 대해 '매우 바람직하다'는 입장을 밝혔다가 번복했다고 비판했으나 시민단체로부터 고발당했다. 이 사건은 윤 전 총장이 처벌 불원서를 내면서 전날 공소권 없음으로 종결됐다.

