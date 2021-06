[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 언제나 즐거운 2021 양산시청소년어울림마당 IZ 세 번째 이야기 ‘무야호~!’가 12일 오후 2시 유튜브 양산시청소년회관 공식 채널에서 실시간 온라인 방송으로 청소년과 시민을 찾아간다.

3일 시에 따르면 청소년동아리들의 열정적인 공연으로 꾸며지게 될 이 날 행사는 총 15팀의 청소년동아리의 영상이 방송되며 시청자를 위한 온라인 채팅 이벤트가 함께 진행된다. 7일까지 참가팀을 모집한다.

이번 행사는 청소년의 안전한 활동을 위해 출연자 간 접촉을 최소한으로 줄이고 전 출연자는 발열 및 마스크 착용, 출입 기록을 완료하고 배부된 손목밴드 착용 시에만 활동할 수 있게 하는 등 사회적 거리두기 지침을 준수해 무관중으로 행사를 진행한다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr