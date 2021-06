KCC글라스, 여주공장 5호기 화입식 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 종합 유리 기업 KCC글라스는 경기도 여주공장 생산라인 5호기에 대한 냉간보수 공사를 마치고 용해로에 첫 불씨를 넣는 화입식 행사를 진행했다고 3일 밝혔다.

이날 화입식에는 정몽익 KCC글라스 회장을 비롯해 정몽진 KCC 회장, 정몽열 KCC건설 회장이 참석했다. 관련 임직원 등만 참석, 코로나19 방역지침을 준수해 진행됐다.

KCC에 따르면 여주공장 생산라인 5호기는 지난 2004년 8월 처음 가동된 라인이다. 2018년 11월 가동 중단 이후 2021년 3월 냉간보수 공사를 시작해 3개월 만에 공사를 마치고 재가동한다.

1987년 첫 생산을 시작한 KCC글라스 여주공장은 재가동되는 5호기를 포함해 총 5개의 생산라인을 갖추고 있다. 하루 약 2450톤의 유리를 생산하는 국내 최대 유리공장이다.

2004년 세계 최초로 유리 융용시설에 배기가스 저감장치인 탈질(SCR, Selective Catalytic Reduction) 설비를 설치했고, 2015년엔 탈황(SDR, Semi Dry Reactor) 설비, 2018년엔 탈황?탈질 효율이 뛰어난 최신 세라믹 촉매 백필터(CCBF, Ceramic Catalytic Bag Filter) 설비를 설치하는 등 유해물질 방출 최소화에 노력을 지속하고 있다고 KCC측은 설명했다.

아울러 KCC는 폐열을 이용한 발전설비 및 공장건물을 활용한 태양광 발전설비 운용 등 ESG 경영 실천에도 힘쓰고 있다고 덧붙였다.

KCC글라스 관계자는 “생산라인 5호기의 재가동으로 보다 안정적으로 유리 생산이 가능해졌다”라며 “앞으로도 최고 품질 유리의 안정적인 공급과 친환경적인 생산을 통해 국내 유리 산업의 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

