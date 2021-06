부산학생 2차 교육재난금 10만원씩 받는다 … 부산교육청, 34만6천명에 스쿨뱅킹계좌 지급 추진

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산지역 학생에게 2차 교육재난지원금 10만원씩 지급될 전망이다. 지난해에 이어 1년만이다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난해부터 이어진 코로나19로 인한 학부모들의 경제적 부담을 덜어주고 지역경제를 활성화하기 위해 부산지역 모든 학생에게 2차 교육재난지원금 지급을 추진키로 했다고 3일 밝혔다.

코로나19 상황이 지속되면서 학생의 교육적 피해를 보상하고 학습권을 보장하는 차원이다.

부산시교육청은 교육재난지원금 지원예산 346억원을 코로나19 상황으로 폐지·축소된 사업경비와 학교급식 집행잔액 등으로 확보키로 했다. 이 같은 내용을 담은 추가경정예산안을 부산시의회에 제출할 예정이다.

추경예산안이 오는 6월말 시의회를 통과하면 7월 9일까지 부산지역 유·초·중·고·특수학교 학생 등 34만6000여명에게 교육재난지원금 10만원씩을 스쿨뱅킹 계좌 등을 통해 이체하는 방법으로 지급할 예정이다.

김석준 교육감은 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 학부모의 부담을 덜어주고자 2차 지원방안을 추진한다”고 말했다.

부산시교육청은 지난해 6월 부산지역 초·중·고·특수학교 학생 등 30만7500여명에게 1차 교육재난지원금 10만원씩을 지급했다.

