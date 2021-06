창원 반도체 관련 제조업체 40.4% 현재 생산·납품 차질 느껴

[아시아경제 공병선 기자] 경남 창원의 반도체 관련 제조업체 40% 가량이 반도체 수급난 심화로 생산납품에 차질을 느끼는 것으로 나타났다.

3일 창원상공회의소는 지난달 10일부터 28일까지 창원지역 제조업체 145곳을 대상으로 실시한 창원지역 기업 경영환경 조사 결과를 발표했다.

반도체와 전후방 연관 있는 업체 52곳 중 24곳(46.2%)이 '현재까지 별다른 영향은 없지만 장기화하면 영향이 불가피하다'고 답했다. 21곳(40.4%)은 '현재 생산 또는 납품에 영향을 받고 있다'고 답변했고 나머지 5곳(9.6%)과 2곳(3.8%)은 각각 '별다른 영향이 없다', '기타'에 응답했다.

영향 유형별로는 반도체 수급 애로에 따른 원청업체의 생산 차질로 인한 납품 차질(58.4%), 반도체 조달 가격이 큰 폭으로 상승(19.5%), 반도체 수급 자체의 어려움(11.7%), 반도체 수급 애로에 따른 협력업체의 생산 차질로 인한 생산 어려움(10.4%) 등을 애로사항으로 꼽았다.

다만 체감 여건은 긍정적인 면을 나타냈다. 체감여건(5.0 기준으로 그 이상이면 호전, 미만이면 악화)에 대해 답한 창원 시내 제조업체 145곳들은 수주량 부문엔 5.46점, 생산량엔 5.34점을 부여했다. 반면 채산성은 4.43점으로 악화된 것으로 조사됐다.

업종별로 수주량과 생산량의 호전을 가장 크게 체감하는 업종은 전기전자업종이다. 수주량은 6.16점, 생산량은 5.89점으로 응답했다. 채산성 악화는 기계업종이 4.05점을 답하면서 가장 크게 느낀 것으로 나타났다.

채산성 악화를 체감한 이유로는 38.1%가 국제 원자재 가격 상승을 꼽았다. 25.6%는 임금 상승 등 생산자 물가 상승, 13.1%는 국내외 물류비 상승, 10.2%는 원청업체의 납품단가 인하 요구 등을 꼽았다.

