홍남기 만난 청년들 "버팀목 대출 지원 확대해달라"

[아시아경제 장세희 기자]청년들이 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만난 자리에서 버팀목 대출 지원을 확대해달라고 건의했다.

홍 부총리는 3일 서민·중산층 주거안정 지원방안의 후속 조치를 점검하기 위해 영등포 소재 청년 주택과 안양 소재 중형 공공 전세주택 현장을 찾았다. 이번 방문은 실제 영향을 받는 정책수요자의 입장에서 정책현장을 경험하기 위해 이뤄졌다.

청년들은 주택도시보증공사(HUG)의 청년 버팀목 대출 지원 확대 등을 요청했다. 이에 홍 부총리는 청년들의 주거 관련 고민과 애로에 공감하며, 제기된 제언들을 향후 청년 주거 관련 정책 수립 시 반영하겠다고 답했다.

홍 부총리는 중형 공공전세주택인 '안양 미래타운'을 찾고, 입주 전 개선 부분을 점검했다. 그는 "경기도 안양의 공공전세주택의 경우 입주신청 평균 경쟁률이 27:1에 달한 만큼 계획한 대로 공공전세주택을 공급하겠다"고 강조했다.

