얀센 백신 효과는 6개월만?…당국 "추가 접종 연구 필요"(상보)

"접종 후 6개월 이상 항체 지속 확인…6개월만 지속된다는 의미는 아냐"

[아시아경제 김지희 기자] 방역 당국이 1회만 접종하는 얀센 백신의 예방효과가 짧은 것이 아니냐는 지적에 백신의 항체 지속 기간이 명확하지 않아 추가 연구가 필요하다는 입장을 밝혔다. 추가 접종이 필요할 수도 있다는 설명이다.

권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장은 3일 코로나19 중앙방역대책본부 정례브리핑에서 “얀센 백신은 물론이고 현재까지 긴급사용 승인되거나 정식 승인받은 백신들의 경우 사실상 개발 기간과 사용 기간이 그리 길지 않아 항체의 지속 기간에 대해서는 불명확한 것이 사실”이라고 말했다.

이어 “일단 백신 접종 후 6개월 이상 항체가 지속되고 있는 것은 확인했으나, 6개월까지만 지속된다는 얘기는 아니다”라며 “향후 시간이 지나서 추가적으로 중화항체나 결합 항체 등 방어력이 얼마나 지속되는지는 확인해야 될 필요가 있다”고 덧붙였다.

이에 따라 당국은 추가 접종(부스터샷)이 필요할 수 있다고 보고 있다. 권 부본부장은 "국내에서 아스트라제네카의 1회 접종과 화이자의 2회 접종에 대한 교차접종 연구는 진행되고 있다”며 “교차접종에 대해서는 다음 주께 예산이 확보되면 더 자세한 프로토콜을 확정짓고 연구를 진행할 예정”이라고 말했다.

그는 "추가 접종할 백신의 조성과 교차 접종 가능성까지도 모두 염두에 두고 연구 기획을 하고 있다"고 설명했다.

