경남도, 중소기업 에너지 비용 절감 도와드립니다

중소기업 에너지 진단·개선지원사업에 총 110개 중소기업 신청

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 한국에너지공단 경남지역본부와 함께 '중소기업 에너지 진단·개선 지원 사업' 대상자를 선정하고 3일 창원 인터내셔널 호텔에서 사업설명회를 개최했다.

'중소기업 에너지 진단·개선 지원 사업'은 기업의 에너지 비용 부담을 덜어주고 기업경쟁력을 향상하는 에너지 효율 사업이다.

에너지 전문가가 생산 공정 진단을 해 에너지효율 개선 대책을 제시하고 그 결과를 바탕으로 에너지 절약 시설 투자를 지원한다.

사업 대상은 코로나19 및 경기 불황으로 재정적 어려움을 겪는 도내 소재 중소기업이다.

에너지 진단 비용 113만원과 시설 개선 비용 최대 1300만원(자부담 30% 이상)을 지원한다.

지난 4월 30일까지 총 110개의 기업이 신청했다. 그중 에너지절감 기대효과와 설비 적정성, 산업 기여도 등을 종합적으로 평가해 총 20개 업체를 선정했다.

한국에너지공단 경남지역본부는 3일 사업설명회를 개최하고, 사업의 계획 배경과 실행 방법, 추진 절차 등을 자세히 설명하고 에너지 절감 사례 공유와 기술정보를 안내한 후 참석자 질의응답을 받았다.

경남도와 한국에너지공단 경남지역본부는 향후 개별 기업을 대상으로 에너지 진단을 한 후 7월부터 11월까지 에너지 시설개선 및 현장 확인을 추진해 12월 최종보고회를 개최할 계획이다.

