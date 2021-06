[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 관내 귀농귀촌인을 대상으로 ‘귀농귀촌분야 지원사업’ 대상자를 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 농업창업, 주거안정, 역량강화, 지역민화합 프로그램 등 총 6종 12개소로 신규 귀농귀촌인들이 성공적으로 농업·농촌에 정착 할 수 있도록 유도할 계획이다.

신청자격은 군 전입 5년 이하 신규 귀농귀촌인으로 만 65세 이하의 2인 이상 세대의 세대주다.

신청희망자는 신청서와 사업계획서 등 서류를 가지고 오는 18일까지 농업기술센터로 접수 가능하며 귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업에 한해 내달 7일까지 접수하면 된다.

군 관계자는 “귀농귀촌인들이 영광에 안정적으로 정착할 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr