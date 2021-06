바이든, 아내 70세 생일 맞아 주중 별장行

[아시아경제 권재희 기자] 조 바이든 미국 대통령인 부인 질 바이든 여사의 70세 생일을 맞아 이례적으로 주중 별장행을 택했다.

2일(현지시간) 바이든 대통령은 오후 늦게 백악관을 나서 델라웨어주 레호보스 비치의 별장으로 떠났다. 3일 뒤 70세를 맞는 질 여사의 생일을 기념하는 가족 행사가 있을 것으로 보인다. 바이든 부부는 금요일인 4일 백악관으로 돌아올 예정이다.

1951년생인 질 여사는 미 역사상 최초로 직업이 있는 영부인이다. 노던버지니아 커뮤니티칼리지 영작문 교수로 최근 화상 수업을 마쳤고 여름에는 수업이 없다고 한다.

바이든 대통령은 2017년 바닷가에서 두 블록 떨어진 이 별장을 270만 달러(약 30억원)에 샀다.

상원의원 시절엔 가난한 편에 속했던 바이든 대통령이지만 부통령 임기를 마치고 800만 달러(약 90억원)의 책 계약을 하며 부자 대열에 합류했다.

당시 바이든은 "질과 나는 일을 하면서 가족을 모두 불러모을 수 있는 바닷가 근처의 집을 사는 꿈을 꾸었다"면서 "그렇게 할 수 있어 매우 행운이라고 느낀다"고 했다.

질 여사는 과거 보그 매거진과의 인터뷰에서 "남편이 '책을 쓰게 되면 바닷가에 별장을 사줄게'라고 약속했다"면서 "젖은 수영복에 맨발로 돌아올 수 있는 곳이었으면 했고 그런 집을 얻었다"고 했다.

바이든 대통령이 취임 후 별장을 찾는 건 처음이다. 바이든 대통령은 주로 주말을 델라웨어주 윌밍턴에 있는 자택에서 보냈다.

바이든 대통령은 첫 아내와 딸이 교통사고로 숨진 지 4년여 뒤인 1977년 6월 질 여사와 결혼했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr