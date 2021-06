코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 유지...종가 최고치 경신 주목

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 3일 오후 외국인과 기관의 순매수세에 힘입어 장중 3250선에 도달했다. 지난달 10일 기록한 종가 기준 전고점인 3249.30 포인트를 넘을 수 있을지 주목된다.

이날 오후 1시58분 기준 코스피는 전 거래일보다 28.93포인트(0.90%) 오른 3253.16를 가리키고 있다. 이날 코스피는 장중 3258.50까지 올라가며 1월 11일(장중 3266.33)에 이어 두 번째로 높은 기록을 세웠다. 지수는 0.73포인트(0,02%) 오른 3224.96로 출발해 상승폭을 확대했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1803억 원과 4692억원을 순매수했다. 반면 개인은 6536억원 순매도했다.

시가총액 상위 10위 종목들 모두 강세다. 삼성전자(2.48%), SK하이닉스(2.78%), LG화학(0.62%), NAVER(0.55%) 등이 상승했다.

같은 시간 코스닥은 전 거래일보다 9.80포인트(1.00%) 오른 990.90을 기록하고 있다. 지수는 0.42포인트(0.04%) 오른 981.52로 개장해 상승세를 이어가고 있다.

코스닥에서는 외국인이 나홀로 1159억원 순매수 중이다. 개인과 기관은 각각 938억원, 68억원 순매도 했다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 대부분이 강세를 나타냈다. 카카오게임즈(3.18%), 셀트리온헬스케어(1.02%), 셀트리온제약(0.74%) 등이 상승했다. 반면 펄어비스(-1.86%), 에이치엘비(-0.15%) 등은 약세를 보이고 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr