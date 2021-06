文대통령, 與 초선들과 간담회 “국민 고통 마음 아파…혁신과 역동성 발휘해야”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 초선 의원 모임 ‘더민초’는 3일 문재인 대통령과 만나 간담회를 가졌다. 이 자리에서 문 대통령은 “일정한 경제 성과도 있지만 국민의 고통이 있어 대통령으로서 마음이 아프다”며 “혁신과 역동성을 발휘해 적극적인 정책 제안을 부탁한다”고 말한 것으로 전해졌다.

더민초 운영위원장인 고영인 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 브리핑을 갖고 “문 대통령은 국민들에게 보다 희망을 줄 수 있도록 여러가지 정책 제안을 기대한다고 말했다”고 전했다.

고 의원은 “청년들의 공정과 주거안정, 고용보험 가입되지 않은 실직자나 소상공인에 대한 긴급 지원책을 대통령께 요청했다”며 “코로나19라는 비상한 시기에는 재정당국이 곳간을 걸어잠그는데만 신경쓰지 않도록 신경써주길 부탁드렸다”고 했다.

그는 “여러 의원들도 기획재정부가 재난 시기에 보다 적극적인 재정 확대를 해야한다며 대통령께 이를 촉구하는 발언들을 했다”며 “이탄희 의원은 전시재정을 편성하는 각오로 임해야 한다고 말했다”고 밝혔다.

이날 간담회에서는 근로신청한 청년들에게 중앙정부와 지방정부가 근로지원을 책임지는 청년 일자리 국가책임제, 국가균형발전, 백신 휴가 확대, 중소기업과 소상공인 피해보상 등 다양한 정책 제안이 이뤄졌다고 고 의원은 전했다.

한국토지주택공사(LH) 관련 이야기도 나왔다. 고 의원은 “천준호 의원이 LH와 관련해 과감한 조직 분위기와 인적 쇄신을 이야기했다”고 말했다. 조국 전 법무부 장관 관련한 질의는 없었다. 현안인 소상공인 손실보상 소급 적용에 대해서 더민초는 “재난기에 전격적이고 혁신적인 지원책이 요구된다”고 문 대통령에게 의견을 전달했다.

