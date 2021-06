"쇼핑도 맛집 따라" … 아이파크몰, F&B 매장 강화

소녀방앗간·카츠8 이어 이달 중 낙원타코·아웃백 새로 선보여

[아시아경제 조인경 기자] HDC아이파크몰이 고객들에게 먹는 즐거움을 선사할 새로운 맛집을 연이어 선보이며 식음(F&B) 매장 강화에 나섰다.

3일 아이파크몰에 따르면, 오는 17일 아이파크몰 더센터 7층에 패밀리레스토랑의 원조격인 '아웃백스테이크하우스'가 700㎡(210평) 규모로 문을 연다. 아웃백은 최근 '토마호크스테이크', 'T본스테이크' 등 시그니처 메뉴로 다시 프리미엄 다이닝 레스토랑의 전성기를 맞고 있어 가족 모임이나 직장 회식, 연인들의 데이트 코스 장소로 인기가 끌 것으로 예상된다.

18일 오픈하는 '낙원타코'는 이미 사회관계망서비스(SNS) 상에서 '대창 파히타'라는 메뉴로 유명세를 떨치고 있다. 대창 파히타는 커다란 팬 위에 불 맛을 입힌 대창과 새우, 양고기 등을 듬뿍 올려내고 숙주와 함께 토르티야에 싸먹는 멕시코 전통 음식으로, 한국식으로 재해석해 우리 입맛에 맞춘 것이 특징이다.

지난 1일 더센터 4층 팝업스토어 공간에 선보인 '홍콩다방'은 기본 홍콩 와플부터 초코·오레오·치즈가 들어간 와플 등 홍콩 현지의 맛을 고스란히 구현해 내고 있다. 버터와 달콤한 소스가 가미된 홍콩식 프렌치토스트, 레몬과 차의 조화로운 맛이 일품인 '동링차' 등 다양한 홍콩 디저트를 만나 볼 수 있다.

앞서 지난달 아이파크몰 테이스트파크 4층에 문을 연 강남역 돈가스 맛집 '카츠 8'과 한식 맛집 브랜드 '소녀방앗간' 역시 평일 식사 시간대에도 만석을 이뤄 대기시간이 필요할 정도로 인기몰이를 하고 있다.

아이파크몰 관계자는 "최근 쇼핑 트렌드가 '맛집 탐방', '맛스타그램' 등 F&B 컨텐츠에 집중되고 있는 만큼 다양한 맛집을 지속적으로 선보여 '맛집의 성지'로 확실히 자리매김하겠다"고 말했다.

