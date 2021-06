송파구 대림가락, 929가구로 재건축…도계위 통과

정비계획안, 도계위서 수정가결

480가구→929가구로 탈바꿈…소셜믹스 적용, 공공성 강화

[아시아경제 김혜민 기자] 준공된 지 36년이 넘은 서울 송파구 대림가락아파트가 최고 35층, 929가구 규모로 재건축된다.

서울시는 2일 제7차 도시계획위원회를 열고 이 같은 내용의 정비구역 지정 및 정비계획 결정안을 수정가결했다고 3일 밝혔다.

송파구 방이동 217번지에 소재한 대림가락아파트는 1985년 준공된 노후 아파트다. 상가 1개동을 포함한 총 7개동에 15층, 480가구 규모로 양재대로와 마천로에 인접해있다.

아파트는 이번 정비계획 결정을 통해 건폐율 50% 이하, 용적률 299.93%를 적용받아 최고 35층짜리 929가구로 신축될 예정이다. 여기에는 공공임대주택(소형주택) 139가구가 포함됐다. 공공임대주택은 분양주택과 동일한 계획과 시공으로 소셜믹스 되도록 했으며, 장기전세주택으로 활용된다.

아울러 지역 필요시설인 사회복지시설과 청소년수련시설, 공영주차장이 공공시설로 도입된다. 단지 안에는 2개의 공공보행통로

계획해 열린 단지로 만들기로 했다. 방이역과 인접한 곳에 근린생활시설을 배치하고 지하철 출구를 연결해 마천로변 가로 활성화 측면도 고려해 계획됐다.

서울시 관계자는 "아파트와 연접한 저층 주거지와 양재대로변의 도시 경관을 고려해 특별건축구역을 적용한 건축계획을 수립했다"며 "신축을 통해 주택공급 활성화에도 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr