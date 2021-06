이마트, 2000여개 친환경 인증상품 구매시 '에코머니' 10배 적립

30일까지 환경부 협업 행사·고객참여 친환경 캠페인 동시 진행

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 2,500 등락률 -1.55% 거래량 166,323 전일가 161,000 2021.06.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 포스코, 이마트 등 4사와 친환경 캠페인 추진"고객응대 많으니 먼저 맞아야" … 유통가, 최대 6일 '백신휴가' 도입마트 매장 직원 수 줄고, 온라인 개발자 채용은 늘리고 close 가 오는 5일 '세계 환경의 날'을 기념해 친환경 소비 촉진에 나선다.

이마트는 전국 점포와 트레이더스에서 판매하는 2000여개 신선·가공·생활·주방용품 등 친환경 인증 상품을 '그린카드' 또는 '에코머니' 로고가 있는 카드로 구매할 시 에코머니를 기존 대비 10배 적립하는 '그린 장보기' 행사를 오는 30일까지 진행한다고 3일 밝혔다. 친환경 인증 상품을 구분할 수 있는 인증마크는 환경표지, 환경성적표지, 탄소발자국, 저탄소 제품, 유기농 인증, 무농약 인증, 저탄소농산물 인증, 유기가공식품 인증, 자원순환우수제품 등 총 9가지다.

상품 가격의 15~90%에 해당하는 에코머니를 적립할 수 있고, 일부 상품에 최대 50% 행사카드 할인과 신세계포인트 적립 할인 등도 적용해 친환경 소비를 실천하는 고객들은 연중 가장 큰 혜택을 받을 수 있다.

에코머니는 그린카드 당 행사 기간 내 최대 1만점 적립이 가능하며 행사 종료 후 익월 말 일괄 적립된다. 적립된 에코머니는 신세계 상품권으로 교환할 수도 있다. 대표 상품인 '저탄소인증 사과(4~7입)' 구매 시 상품 가격 9900원의 90%에 해당하는 9000원의 에코머니를, '저탄소인증 하우스 감귤(7980원)'은 7900원의 에코머니를 각각 적립할 수 있다.

오는 4~25일 이마트 공식 인스타그램(emartstore)을 통해 진행하는 생활 속 '줍깅' 캠페인은 추첨을 통해 재생 플라스틱 원료로 만든 업사이클 집게, 집게가방, 메쉬망, 마스크, 장갑, 다우니 폼형 세탁세제 등으로 구성된 키트를 총 200팀(400명)에게 2세트씩 제공한다.

종이 영수증 절감량 누적 1억건을 돌파한 기념으로 오는 18일까지 모바일 영수증 홍보 영상 감상 및 퀴즈 이벤트 등으로 구성된 프로모션도 진행한다. 2017년 시작한 이마트 모바일 영수증 캠페인은 현재 280만명이 참여하고 있다. 절감한 영수증을 1장당 20㎝라고 가정하면 총 길이가 지구 반 바퀴에 달하며, 이는 환경부 산출 기준으로 온실가스 배출량 약 178t을 절감한 효과가 있다.

오는 5일엔 이마트가 2018년부터 진행하고 있는 플라스틱 감축 캠페인 '가져와요 플라스틱 지켜가요 우리바다' 캠페인에 포스코가 새 구성원으로 합류, 서울 지역 이마트 전점에 설치된 PVC 재질의 플라스틱 회수함을 스테인리스 재질로 순차적으로 교체하기로 했다. 트레이더스 주요 점포에도 스테인리스 재질의 플라스틱 회수함이 설치될 예정이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr