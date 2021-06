'그알 청탁설'까지…손정민 친구 겨냥한 음모론 기승

SBS '그것이 알고싶다'에 방송 청탁했다는 주장 나와

A 씨 측, 허위사실 유포한 유튜버 명예훼손 등 혐의 고소

"질 나쁜 허위사실…법적대응 적극 검토할 것"

[아시아경제 임주형 기자] 서울 한강공원에서 실종된 뒤 숨진 채 발견된 대학생 손정민(22) 씨 사고 경위를 밝히기 위한 수사가 한달 넘게 지속되고 있는 가운데, 정민 씨 실종 당일 함께 술을 마셨던 친구 A 씨를 겨냥한 억측·음모론이 기승을 부리고 있다. 한 유튜버는 A 씨 측이 여론을 반전시키기 위해 기자에게 방송을 '청탁'했다는 주장을 펼치기도 했다.

A 씨 측은 "위법행위를 멈춰 달라고 간곡히 부탁드렸음에도 위법행위가 이뤄지고 있다"며 "적극적으로 법적 대응을 검토하고자 한다"고 경고했다.

A 씨 변호를 맡고 있는 법무법인 '원앤파트너스' 소속 정병원 변호사는 지난 1일, A 씨와 관련해 허위사실을 유포한 유튜버를 명예훼손, 전기통신기본법 위반, 업무방해 등 혐의로 고소했다.

이 유튜버는 지난달 30일 자신의 유튜브 채널에 '한강 대학생 실종, 고것을 알려주마'라는 제목의 영상을 게재했다.

1분48초 분량의 이 영상은 정 변호사가 SBS 소속 정모 기자에게 연락해 SBS 시사 프로그램 '그것이 알고싶다'(그알)에서 A씨에게 우호적인 내용을 방영할 것을 청탁하고, 정 기자가 이를 수용했다는 가상의 대화내용이다.

또 이 유튜버는 정 변호사와 정 기자가 서로 '동생', '형님' 등 친분이 있는 듯한 호칭으로 부른 것처럼 대화를 꾸몄다. 영상 끝에는 두 사람 사진을 두고 "너네들 너무 닮았다. 둘이 무슨 사이인지 밝혀야겠다"는 자막도 삽입했다. 영상은 게재된 날 오후 1시까지 17만회가 넘는 조회수를 기록했다. 그러나 현재 해당 영상은 비공개 처리된 상태다.

정 변호사는 이같은 영상 내용에 대해 "정 기자라는 분은 들어본 적이 없고 저는 2남1녀 중 막내로 동생이 없다"며 반박했다.

이어 "유튜버가 유포한 허위사실은 매우 질이 좋지 않고, 정민 씨 사건 발생 이후 지속해서 다수의 자극적인 동영상을 게시한 점을 보면 광고 수익이 목적인 것으로 보인다"며 고소 이유를 설명했다.

온라인 상에서 A 씨를 겨냥한 음모론이 확산한 것은 이번이 처음이 아니다.

앞서 한 사회관계망서비스(SNS)에서는 A 씨가 고위공직자의 조카라는 소문이 퍼지는가 하면, A 씨의 가족이 근무하는 것으로 추정되는 한 병원에 이른바 '댓글 테러'가 쏟아지기도 했다.

최근에는 자신을 무속인이라고 주장한 한 유튜버가 '점괘'를 통해 정민 씨 사고의 진상을 규명했다는 황당한 주장을 하기도 했다. 이 무속인 유튜버는 "(정민 씨와 친구 A 씨 사이) 다툼이 있었고, 손 씨 머리 부분에서 발견된 자상은 어떤 물체에 타격을 받은 것으로 보인다"며 "그 물체는 A 씨의 휴대폰인 것 같다"고 말했다.

그러면서 "(이들 사이에) 여자 문제가 분명히 있었다"며 "곧 5월 중순 안에 결판이 난다. 결정적인 블랙박스 등 증거가 나올 것이고, 그 증거에 여자의 사진이 나올 것"이라고 주장했다.

상황이 이런 가운데 원앤파트너스는 A 씨에 대한 음모론을 퍼뜨리는 이들에 대해 법적 대응을 하겠다고 경고하고 나섰다.

원앤파트너스는 지난달 31일 공식 홈페이지에 올린 공지글에서 "친구 A 및 그 가족과 주변인들에 관한 허위사실 유포, 개인정보 공개, 명예훼손, 모욕, 협박 등 일체의 위법행위와 관련된 자료를 일체 받기로 결정했다"며 밝혔다.

이어 "저희 법무법인 변호사들과 담당 직원만으로는 부족한 상황이니 관련 자료를 가지고 계신 분들은 이메일 주소로 보내주시면 감사하겠다"며 "의뢰인을 지키기 위해 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr