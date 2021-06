서울시, 전기차 급속충전기 5000기 부지 확보 나선다…"전기차 수요 선제 대응"

환경부·한국에너지공단·한국전력공사 등 관계기관과 협력해 서울지역내 충전기 설치 확대 방안 마련

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 급증하는 전기차 수요에 선제적으로 대응하기 위해 오는 2022년까지 급속충전기 5000기 부지 확보를 목표로 발굴에 나선다.

3일 서울시에 따르면 현재 전기차 충전기 8400여기가 운영 중에 있으나 다양한 신차 출시 등 향후 전기차 수요가 급증에 대비해 추가 부지를 확보, 선제적으로 충전인프라 확대에 나설 계획이다.

전기차 충전기에는 초급속, 급속, 완속, 과금형 콘센트 등이 있으며 이번 조사에는 초급속, 급속, 완속충전기를 중심으로 부지를 발굴할 계획이다.

서울시는 현재 전기차 충전기 단속반원을 활용해 설치 가능한 부지를 물색하는 한편 시민들의 자발적인 신청도 받고 있다. 하반기에는 별도의 부지 발굴단을 꾸려 좀 더 적극적으로 부지확보에 나서 오는 2025년까지 급속충전기 총 20만기를 설치하겠다는 계획이다. 오세훈 시장은 공약사항으로 공용 급속충전기 5000기 설치를 약속한 바 있다.

서울시는 발굴한 부지를 환경부(한국환경공단), 한국전력공사, 한국에너지공단 등 전기차충전기 설치사업을 추진하는 관계기관과 공유하는 한편 전기차 증가 추세에 맞춰 충전설비를 즉각 구축할 수 있는 준비를 갖춰 전기차를 이용하는 시민들의 편의성을 높인다는 계획이다.

공동주택, 건물, 기사식당, 주차장 등 충전기 설치를 희망하는 시민, 법인, 사업자는 서울시 홈페이지에서 신청서 양식을 내려받아 이메일 또는 팩스로 신청하면 된다.

이동률 서울시 기후변화대응과장은 “전기자동차 급증에 대비, 충전인프라의 선제적 구축으로 이용자의 접근성과 편의성을 높여 전기차 보급을 견인하고 나아가 서울 도심의 미세먼지 및 온실가스를 감축해 기후위기 대응에도 앞장서겠다”고 말했다.

