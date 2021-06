서울대공원, 세계 환경의 날 기념 '환경회복, 우리의 첫걸음' 온·오프 교육

[아시아경제 임철영 기자] 서울대공원이 5일 세계 환경의 날을 맞아 온·오프라인 교육을 동시에 진행한다고 3일 밝혔다.

서울대공원은 인간의 무분별한 개발과 활동으로 파괴된 동물의 서식처인 자연환경을 회복하고 생태계 복원에 노력해야함을 알리기 위해 시민의 환경 문제에 대한 관심과 실천을 이끄는 교육을 진행한다.

서울대공원은 세계 환경의 날에 대한 관심을 높이고 올해 주제인 ‘생태계 복원’, 우리가 환경을 위한 물품으로 알고 있는 에코백 등의 재사용, 재활용의 실천에 대해 서울대공원 SNS 퀴즈 학습을 실시한다.

누구나 참여가 가능하며 4일까지 비밀 댓글로 정답을 남기는 분에게 추첨을 통해 기프티콘(30명)을 선물로 증정할 예정이다.

5일까지는 비대면 현장교육은 포토존을 설치해 관람객이 자유롭게 사진 촬영을 하면서 포토존에 적혀있는 ‘세계 환경의 날’, ‘에코백이 환경을 파괴한다?’ 등의 내용을 읽고 퀴즈 카드에 정답을 적을 수 있도록 할 예정이다. 또한 퀴즈카드는 종이방향제로 차량과 같은 장소에 비치 할 수 있는 물품이므로 많은 시민들이 두고 볼 수 있도록 만들었다.

동물원을 찾은 어린이들이 생활 속에서 재활용을 실천해 보는 기회로 폐지에 직접 그림을 그리거나 실천 다짐 문구를 써서 현장을 꾸미는 코너도 준비했다.

