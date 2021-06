[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 3일 서울시청 간담회장에서 '서울시어린이집연합회'와 간담회를 갖는다.

오 시장은 보육현장 최일선에서 헌신하고 있는 어린이집 교직원들의 노고에 감사 인사를 전하고 현장의 애로사항을 들을 예정이다.

이날 간담회에는 한국어린이집총연합회 산하 이도화 서울시어린이집연합회 회장, 국공립, 민간, 가정, 직장, 법인·단체 분과별 회장, 총무이사, 그리고 서울시가정어린이집연합회 회장 총 8명이 참석한다.

오 시장은 지난달 18일 서울시민간어린이집연합회와 간담회를 가진 데 이어 이날 간담회에서는 국공립, 민간, 가정, 직장, 법인·단체 등 모든 유형의 어린이집 관계자들의 목소리를 들을 계획이다.

