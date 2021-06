외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 강보합세다.

2일 오전 9시 11분 코스피는 전 거래일 대비 0.10%(5.16포인트) 오른 3227.03을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.08%(2.53포인트) 오른 3224.40으로 장을 시작했다.

지수는 4거래일 연속 오름세를 보이며 지난달 10일 기록한 사상 최고치 (3255.90) 경신을 눈앞에 두고 있다. 현재 투자자 동향을 보면 외국인과 개인은 각각 493억원, 998억원어치 주식을 샀고 기관은 홀로 1478억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,100 전일대비 500 등락률 +0.62% 거래량 3,038,040 전일가 80,600 2021.06.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "원익QnC, 2Q도 최대 실적…영업익 1000억원 고지 눈앞"제2의 HMM, 찾았습니다!반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 는 전 거래일 대비 0.37% 오른 8만900원을 가리키고 있다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 367,500 전일대비 500 등락률 +0.14% 거래량 62,581 전일가 367,000 2021.06.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세잔여백신은 계속 '0'인데…SNS 활용 접종 '하늘의 별따기' close (0.27%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 670,675 전일가 127,000 2021.06.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)큰손 外인들의 순매수 1위 ‘이 종목’! 무조건 시초가 공략!OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (1.97%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 242,500 전일대비 5,500 등락률 +2.32% 거래량 479,520 전일가 237,000 2021.06.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 미래차 인재 양성 'H-모빌리티 클래스' 교육생 모집[클릭 e 종목] 5월 보릿고개를 넘은 '자동차株'현대차·기아, 반도체 위기에도 5월 판매 선방(종합) close (1.48%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,000 전일대비 2,300 등락률 +2.68% 거래량 1,347,087 전일가 85,700 2021.06.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 기아 '더 뉴 K9' 공개 "첨단 사양 대거 탑재"[클릭 e 종목] 5월 보릿고개를 넘은 '자동차株'기아차, 5월 24만5994대 판매…전년비 49.2% 증가 close (2.22%) 등도 오름세를 보였다. 반면 SK하이닉스(-0.39%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 821,000 전일대비 4,000 등락률 -0.48% 거래량 34,865 전일가 825,000 2021.06.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)외국계 '매도 리포트'에 출렁…K배터리, 공매도 공세도 OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (-0.61%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 835,000 전일대비 3,000 등락률 +0.36% 거래량 15,187 전일가 832,000 2021.06.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)국내 코로나19 백신 생산 CEO 3인 "글로벌 허브 앞당긴다" OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (-1.08%) 등은 내렸다.

반면 같은 시각 코스닥지수는 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 0.09%(0.87포인트) 내린 983.72를 가리키고 있다, 이날 지수는 전일 대비 0.09%(0.91포인트) 오른 985.50에 장을 출발했다.

투자자 동향을 보면 개인은 533억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 394억원, 123억원어치 주식을 순매도했다.

코스닥시장에서 시가총액 상위종목은 대부분 내림세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 119,000 전일대비 800 등락률 -0.67% 거래량 74,740 전일가 119,800 2021.06.02 09:22 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감 close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,900 전일대비 1,100 등락률 -0.79% 거래량 24,439 전일가 139,000 2021.06.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감 close 은 각각 0.5%, 0.7% 하락했고 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 47,300 전일대비 350 등락률 -0.73% 거래량 40,636 전일가 47,650 2021.06.02 09:22 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥- 25일에코프로 1분기 영업익 196억원… 전년比 84%↑에코프로, 1억3300만원 규모 자사주 처분 결정 close 비엠(-0.34%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,950 전일대비 900 등락률 -2.51% 거래량 225,662 전일가 35,850 2021.06.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감 close (-1.53%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 164,900 전일대비 500 등락률 -0.30% 거래량 19,811 전일가 165,400 2021.06.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세[클릭 e종목]"티빙 성장세 확인…CJ ENM 주가 상승 기대" close (-0.42%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,100 전일대비 2,200 등락률 -3.22% 거래량 363,469 전일가 68,300 2021.06.02 09:22 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세씨젠, 6월1일 기업설명회 개최 close (-2.49%) 등도 하락했다.

한지영 키움증권 연구원은 “경제 정상화 기대감과 인플레이션 우려 등이 혼재된 가운데 경기민감주로의 순환매 장세가 전개될 것”이라며 “코스피가 신고가 경신을 앞두고 있는 만큼 현 지수대에서 단기적인 차익 실현 물량 부담은 존재하지만 투기성 자금 유입이 줄고 있어 증시에 우호적인 상황으로 판단된다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr