얼굴, 눈, 입술, 혀, 손톱 색깔로 알 수 있는 건강상태

[아시아경제 이진경 기자] 내 몸의 색깔로 건강을 체크할 수 있는 것 아시나요? 부위별 색상 변화를 통해 질병 상태를 의심해 볼 수 있습니다. 특히 얼굴, 손톱, 입술은 색이나 모양이 바뀌어도 통증이 동반되지 않으면 질병인지 모르고 무심코 넘기기 쉽습니다. 그러나 작은 부위의 신체 변화도 꼼꼼히 살펴봐야 합니다. 몸이 보내는 급한 질병 신호일 수 있기 때문인데요. 이런 변화와 상태를 빨리 알아채 대처한다면 건강관리에 큰 도움을 받을 수 있습니다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr