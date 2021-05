[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 풍산=계열사 PMX인더스트리에 337억원 규모 채무보증 결정

◆ 한국종합기술=대구지방법원, 한국종합기술의 국내 공공기관 입찰 참가 자격 제한 처분 다음달 11일까지 효력 정지 결정. 한국종합기술은 처분 취소 청구의 소 및 집행정지 신청 제기

◆ HDC=자회사 HDC현대산업개발, 서울숲벨라듀2지역주택조합에 3400억원 규모 채무보증 결정

◆ 태평양물산=운영자금 및 채무상환자금 조달 위해 250억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 조선내화=계열사 조선내화이엔지 지분 100% 437억원에 취득 결정

◆ 유유제약=유승필 각자대표 사임으로 유원상 단독대표 체제로 변경

◆ 한화손해보험=종속사 캐롯손해보험, 운영자금 조달 위해 900억원 규모 유상증자 결정

◆ SK이노베이션=헝가리 소재 해외 자회사 SK배터리매뉴팩처링(SK Battery Manufacturing, Kft.)에 5614억원 규모 채무보증 결정

◆ 케이탑리츠=케이맥스 지분 70% 26억원 상당에 취득 결정

◆ 금호건설=전 경영진의 횡령 및 배임 혐의 따른 기소설에 대한 조회 공시 요구에 해당 사항 없다고 답변

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr