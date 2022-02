[아시아경제 황윤주 기자] 케이탑리츠 케이탑리츠 145270 | 코스피 증권정보 현재가 1,545 전일대비 20 등락률 +1.31% 거래량 1,080,977 전일가 1,525 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일케이탑리츠, 부동산투자회사에 90억원 차입배당금 짭짤…몸집 키우는 K리츠 close 는 결산배당으로 보통주 1주당 40원의 현금배당을 결정했다고 21일 공시했다. 시가배당율은 2.7%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

또 시설자금을 위해 370억원을 차입했다고 밝혔다. 이는 자기자본 대비 47.1% 규모다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr