'허위 폭로'로 게장집 폐업시킨 하얀트리, 이번엔 국숫집 무단촬영 논란

[아시아경제 김초영 기자] 유명 간장게장집이 음식을 재사용한다고 허위 폭로해 영업을 중단시켰던 유튜버 '하얀트리'가 이번에는 SBS '백종원의 골목식당'에 나온 국숫집을 무단 촬영했다는 의혹에 휩싸였다.

하얀트리는 지난 2월 자신의 채널에 골목식당에 출연했던 한 국숫집을 방문한 영상을 올렸다. 영상에서 하얀트리는 멸치국수에 대해 "진한 육수에 맹물을 섞은 것 같다"며 "첫맛의 감동이 끝까지 느껴지지는 않는다"고 평가했다.

이어 "진한 육수가 있으면 그 육수에다가 물을 좀 탄 맛"이라며 "진한 멸치 육수 맛이 나면서 뒷맛으로 그냥 물 마시는 느낌이 나서 조금은 아쉽다"고 전했다.

논란은 지난 20일 국숫집 주인이 하얀트리가 영상을 몰래 촬영했으며, 육수와 관련해 잘못된 사실을 전달하고 있다는 글을 남기며 불거졌다.

국숫집 주인은 "하얀트리가 (가게에서) 몰래 촬영을 했다"며 "내가 화가 난 건 육수가 진하거나 심심하면 개인에게 다 맞춰주는데, 먹고 나서 맹물이라며 육수 제조법을 틀리게 얘기한 것"이라고 설명했다.

이어 "그래서 제가 하얀트리에게 설명을 하고 댓글을 쓰니 다 삭제했다"며 "전 설명도 제대로 알리지 못하고 결국 맹물국수집이 됐다. 저희는 찐한 육수가 매력인데, 제발 유튜버가 제대로 된 방송을 했으면 한다"고 덧붙였다.

국숫집 주인의 글이 화제가 되면서 누리꾼들의 비판이 쏟아졌고, 하얀트리는 영상의 댓글 기능을 차단했다.

앞서 하얀트리는 지난해 12월 대구의 한 무한리필 간장게장집을 방문한 영상을 게시하면서 리필한 게장에서 밥알이 나왔다며 음식을 재사용한 것이 아니냐는 의혹을 제기했다.

확인 결과 밥알은 하얀트리가 먹고 있던 간장 소스를 리필한 게장에 붓는 과정에서 들어간 것으로 밝혀졌고, 하얀트리가 해명 영상을 촬영하러 식당을 방문했을 당시 식당은 이미 비판에 시달리다 영업을 중단한 상태였다.

당시 간장게장집 주인은 청와대 국민청원 게시판에 "해당 영상이 무차별적으로 확산이 될 때까지 방치시킨 유튜버의 행동에 대해 도저히 이해할 수 없다"며 "1년여간의 코로나19도 극복하면서 성실하게 운영한 매장을 한 유튜버의 허위 영상 하나로 문 닫게 된 이 상황이 너무나도 억울하다"고 호소하기도 했다.

국숫집 리뷰와 관련해 논란이 일자 하얀트리는 24일 오후 자신의 유튜브 채널에 해명글을 올렸다.

그는 "국숫집에 촬영 허가를 받지 않은 채 영상을 찍어 올린 것에 대해서는 분명한 잘못"이라면서도 "많은 분들이 솔직한 리뷰를 원하며 냉정하게 말하길 바란다. 좋다고만 말하는 영상을 시청하려면 차라리 광고를 시청하는 게 좋을 것"이라고 말해 비난 여론은 좀처럼 가라앉지 않고 있다.

