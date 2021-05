버진갤럭틱, 세번째 시험비행 성공...내년부터 우주관광 시작할듯

[아시아경제 이현우 기자] 영국의 억만장자 리처드 브랜슨 버진그룹 회장이 이끄는 민간 우주탐사기업인 버진갤럭틱이 우주 관광용으로 개발한 유인우주선의 세번째 시험비행에 성공했다. 버진갤럭틱측은 내년부터 본격적인 우주관광사업에 뛰어들 계획으로 알려졌다.

22일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 버진갤럭틱은 자사 우주선 '유니티'의 세번째 시험 비행을 무사히 마쳤다고 밝혔다. 버진 갤럭틱이 우주 비행에 성공한 것은 2019년 2월 이후 2년3개월 만이다. 우주선 '유니티'를 실은 항공기 모선 '이브'는 이날 미국 뉴멕시코주 스페이스 포트 아메리카 발사장에서 이륙해 4만4000피트(13.4㎞) 상공까지 날아올랐다. 이후 2명의 조종사를 태운 '유니티'는 로켓 엔진을 분사하며 이브에서 분리돼 고도 55.45마일(89.2㎞)까지 도달한 뒤, 발사장에 무사히 귀환한 것으로 알려졌다.

버진갤럭틱은 이번 세번째 시험발사에 성공하면서 내년부터 우주관광을 시작한다는 목표에 더 가까워졌다고 밝혔다. 버진갤럭틱은 현재까지 약 600여명의 고객을 대상으로 20만∼25만 달러 가격에 우주관광 티켓을 사전판매했다.

버진 갤럭틱은 우주 관광 개시에 앞서 올해 말에 조종사 2명과 직원 4명을 태워 우주로 보내는 시험비행을 추가로 진행할 계획이며, 해당 비행에는 브랜슨 회장도 함께 동참할 예정이라고 밝혔다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr