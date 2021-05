[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 18일 오전 서대문형무소 역사관에서 열린 ‘5.18 민중항쟁 제41주년 기념식’에 참석해 헌화하고 있다.

채 구청장은 기념식에 함께 참석한 5·18민주유공자, 영등포구의회 고기판 의장과 함께 오월 영령들을 추념, 자유와 민주주의 수호를 위해 항거한 5·18 정신을 되새기는 시간을 가졌다.

채현일 구청장은 “민주주의의 역사 속 살아있는 ‘주권재민(主權在民)’ 정신을 기억, 구민과 함께! 더 나은 탁트인 영등포를 만들어가겠다”고 전했다.

