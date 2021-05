[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대 영어학과 권혜경 교수가 지난 15일 새한영어영문학회 춘계학술대회에서 ‘만청학술상’을 수상했다.

권 교수는 ‘지그재그와 여름 번개: 스토파드의 삼부작 유토피아 해안에 나타난 역사와 개인’이라는 논문으로 학술상을 받았다.

1967년 창립한 새한영어영문학회는 연 4회 등재지인 ‘새한영어영문학’을 발간하고 있다.

2001년부터 제정된 만청학술상은 학회에서 발간하는 ‘새한영어영문학’에 발표된 논문 중 해마다 최우수 논문 한 편을 선정해 시상해오고 있다.

