경기도 학원·교습소 종사자 9만2천명 '전수검사'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 학원, 교습소 종사자 9만2000여명을 대상으로 전수검사를 실시한다.

임승관 경기도 코로나19긴급대응단장은 18일 정례 기자회견을 열고 "학원과 교습소의 경우 반 이동 등을 통해 학생과 교사 간에 밀접한 접촉이 수시로 발생하면서 집단감염에 취약점을 드러내고 있다"며 "학원과 교습소 종사자들께서는 진단검사에 적극 협조해 달라"고 당부했다.

올들어 5월17일까지 도내 학원 및 교습소 관련 집단감염 클러스터는 10곳이고, 확진자는 370명이다.

이는 같은 기간 경기도 전체 확진자의 1.7% 수준이다.

도는 학원과 교습소 등 관련 시설 종사자들을 대상으로 전수검사를 실시한다. 검사 대상은 도내 등록된 학원 2만2733곳, 교습소 9514곳 등 3만2247곳이다. 관련 종사자는 학원 8만2833명, 교습소 9514명 등 총 9만2347명이다. 검사는 이달 28일까지 2주간이다.

임 단장은 "대규모 전수검사를 실시하는 목적은 확진자를 발견하는 것뿐만 아니라 코로나 바이러스가 우리 일상 속에 가까이 있음을 일반도민들이 체감해 책임감있는 방역수칙 준수를 독려하기 위한 것"이라며 "도는 발생 상황을 철저하게 모니터링하고 체계적으로 분석하면서 신속히 대응하겠다"고 전했다.

한편, 18일 0시 기준 도내 확진자는 전일 대비 137명 증가한 총 3만7056명이다.

