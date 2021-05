포스코인터, 중부발전 해외 신재생 사업에 국산 기자재 공급

'해외 신재생 사업 국산 기자재 공급을 위한 업무협약(MOU)' 체결

[아시아경제 유제훈 기자] 포스코인터내셔널은 인천시 연수구 송도 사옥에서 한국중부발전과 '해외 신재생 사업 국산 기자재 공급을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 18일 밝혔다. 이날 협약식엔 주시보 포스코인터내셔널 사장, 김호빈 한국중부발전 사장 등이 참석했다.

한국중부발전은 최근 신재생에너지 사업을 미래 성장동력으로 설정하고 사업 확대를 본격화 하고 있다. 현재 미국, 유럽, 호주 등을 중심으로 전 세계 약 1GW 이상의 신재생 사업을 운영 및 개발 중이며 오는 2025년까진 운영자산을 3GW 이상 확보하는 것을 목표로 하고 있다.

이번 협약을 통해 포스코인터내셔널은 한국중부발전이 추진하는 해외 신재생 사업에 태양광 트랙커를 비롯한 주요 철강 기자재를 공급한다. 포스코인터내셔널은 태양광 설비에 최적화 된 포스맥(PosMac)이란 고(高) 내식강을 국내외 태양광 사업을 비롯, 각종 강건재를 이용하는 프로젝트에 공급 중이다.

아울러 포스코인터내셔널은 포스코 솔루션연구소를 통해 가공 및 시공 관련 연구개발(R&D)를 수행, 최적의 제품솔루션을 한국중부발전에 제공할 계획이다.

주 사장은 "포스코인터내셔널의 글로벌 네트워크를 활용한 다년간의 해외사업 노하우와 중부발전의 사업개발 및 운영 역량을 기반으로 해외 신재생 시장내 입지를 확고히 다져나가게 되기를 희망한다"라며 "양사의 강점을 결집해 K-뉴딜의 글로벌화에 기여할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

