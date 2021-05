김기현 "법사위원장 배분 마무리돼야 김오수 청문회 논의할 수 있어"

[아시아경제 박준이 기자] 김기현 국민의힘 당대표 권한대행 겸 원내대표가 김오수 검찰총장 후보자의 인사청문회를 열기에 앞서 국회 법제사법위원장직 배분 문제가 해결돼야 한다고 주장했다.

김 대표대행은 16일 국회에서 기자간담회를 열고 "현재 법사위원장 배분 문제도 유보 상태"라며 "김 총장 후보자의 인사청문회 문제를 논의할 수 있는 구조 자체가 안 된 상태"라고 말했다.

그러면서 "상임위원장 문제, 법사위원장 문제를 마무리 지어야 그 다음 절차를 진행해나갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

또 여당의 태도를 지적하며 "여전히 힘 자랑하면서 의석 수로 모든 걸 관철시키려고 한다"며 "여당이 그런 모습으로 계속 정국을 이끌어나가면 국민적 분노에 직면할 것"이라고 비판했다.

김 총장 후보자에 대해서는 "매우 부적절하고 정치적 중립성이 크게 의심되는, 정치 편향성을 가진 인물로 보이기 때문에 부적절한 인사라는 게 우리의 의견"이라고 밝혔다.

이날 김 대표대행은 문재인 정부의 인사 전반의 문제를 지적하기도 했다. 그는 "문 대통령은 제1야당의 만류와 국민의 반대 여론에도 불구하고 부적격 국무총리, 장관 후보자를 끝내 임명했다. 남은 1년 간도 일방통행하겠다는 대국민 선전포고라고 본다"며 "이제라도 인사 수석 포함 청와대 인사라인을 전격 경질해야 마땅하다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr