현대차 노조, 임단협 요구안 확정…기본급 인상·정년 확대

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차 노조가 올해 임금 및 단체 협약(임단협) 요구안을 확정했다. 자동차 반도체 확보, 미래 모빌리티 전환 등으로 인해 막대한 투자가 예고된 상황에서 현대차 노조가 과도하게 기본급 인상과 성과급 요구했다는 지적이 나온다.

14일 업계에 따르면 민주노총 금속노조 현대차지부(노조)는 이날 기본급 9만9000원 인상(정기호봉 승급분 제외)과 정년 보장, 고용 유지 등의 내용이 담긴 임단협 요구안을 확정했다. 현대차 노조는 이르면 이날 사측에 요구안을 통보할 예정이라서 상견례는 사측이 2주간의 요구안 검토기간을 가긴 후 6월 초 개최될 것으로 전망된다.

현대차 노조는 특히 단체교섭 별도 요구안을 통해 지난해 당기순이익의 30% 성과급 지급 등도 요구할 예정이다. 뿐만 아니라 호봉표의 호간(호봉 간 격차)을 인상해야 한다는 입장이다. 현대차의 1호봉은 1~2만원 수준이며 매년 2호봉씩 올라간다. 호봉 간 격차가 인상되면 호봉 상승분이 높아지는 효과가 있어 기본급이 인상되고 잔업·특근수당, 연·월차 수당도 올라간다.

노조는 또 산업전환에 따른 미래 협약에 사측이 응하라는 입장이다. 전기차·수소차 등 친환경차 등으로 산업이 전환하는 과정에서 일자리를 그대로 유지해달라는 취지다.

노조 측은 또 연구·일반직 직원 처우개선과 관련해 ▲시간외 수당을 미리 정해 놓고 일괄 지급하는 포괄임금제 폐지 ▲퇴근 시간 이후 회사 컴퓨터가 종료되는 PC-OFF제 도입 ▲학자금 대출 지원프로그램 마련 등을 주장할 방침이다. 판매직 직원 처우와 관련해선 현대차 노조 판매위원회가 거점 경쟁력 강화를 위한 투자, 판매직 누진승진제도 개선을 요구했다.

이 밖에도 ▲사택지역(임대아파트, 기숙사 등) 재개발 ▲ 노후 서비스센터 신축 ▲전주공장 도장 설비 합리화 공사 ▲해고자 복직 ▲통합수당 ▲징계초기화 등을 요구한다. 단체협약 개정을 통해 만 64세를 정년으로 연장하는 안을 사측에 요구할 예정이다.

기아 노조도 전날 기본급 9만9000원 인상, 영업이익 30% 성과급 지급, 65세 정년 연장, 차세대 차종 개발·생산 국내 공장 우선 배치 등의 내용을 담은 임단협 요구안을 사측에 발송했다.

업계에서는 지난해 코로나19를 겪은 데 이어 올해 반도체 보릿고개까지 겹치면서 또 다시 위기 상황에 놓인 데다 미래산업 경쟁력을 위해 투자하고 있는 상황에서 노조가 무리한 주장을 하는 것 아니냐는 지적이 나온다.

현대차와 기아는 에어백컨트롤유닛(ACU) 등 반도체 수급난으로 인해 이달 17~18일 각각 울산 3·5 공장 일부 라인, 소하 2공장의 가동을 중단키로 했다. 현대차는 또 미국 전기차 생산 설비 확충을 비롯해 수소, 도심항공교통(UAM), 로보틱스, 자율주행 등 미래성장 동력 확보에 총 74억달러(한화 8조1417억원)를 투자하기로 결정하는 등 성장동력 확보와 경쟁력 강화에 돌입했다.

업계 관계자는 "차량용 반도체 수급난으로 비상이 걸린 상황에서 미래 먹거리 확보를 위한 대규모 투자까지 이뤄지고 있다"며 "현대차 노조의 이 같은 요구는 과도한 면이 있다"고 지적했다.

