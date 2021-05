주호영 "나이 많은 사람 물러나라? 맞지 않다고 본다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 당대표 경선에 도전한 주호영 전 원내대표는 당권경쟁이 신구 구도로 진행되는 시각에 부정적인 입장을 밝혔다. ‘나이로 사람을 평가하는 것은 맞지 않는다’는 것이다.

14일 주 전 원내대표는 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 당대표 경선이 신구대결 구도로 진행된다는 사회자의 언급에 "조금 연세가 드신 분들은 뒤로 물러나고 신진들을 많이 넣었던 것이고 숲은 작은 나무도 있어야 하지만 거목 노목 고사목이 다 있어야 숲이 되지 않겠냐"며 "노장청이 다 어우러져서 각각 장점을 발휘할 때 그 당이 가장 당색을 발휘할 수 있는 것이지 나이를 기준으로 나이가 많은 사람들 무조건 물러나라, 저는 맞지 않다고 본다"고 말했다.

주 전 원내대표는 "윤여정 선생님 같은 경우도 연세가 70이 넘었어도 저렇게 상을 받으시고 또 작가 중에는 대가 중에 심지어 80 넘어서도 걸작을 남기거나 성공한 분들이 많다"며 " 나이로써 사람을 평가하는 것은 맞지 않다. 그런 걸로 세대를 구분하는 것도 맞지 않다"고 말했다. 이어 "문제는 얼마나 새로운 생각을 가지고 변화하고 혁신하려는 노력을 하느냐 그것에 달렸지, 나이로 구분지어서 이런 것은 저는 옳지 않다고 본다"고 말했다.

윤석열 전 검찰총장의 국민의힘 입당 가능성도 상당한 근거가 있다고 소개했다. 주 전 원내대표는 전날 국민의힘 전·현직 의원 모임인 마포포럼 강연 후 기자들과 만난 자리에서 "본인에게 직접 확인하지는 못했고 여러 채널이 있는데 함께할 수 있다는 것을 몇 군데서 확인했다"고 밝혔다.

이와 관련해 주 전 원내대표는 "개적인 자리에서 그런 이야기를 할 때는 여러 가지 근거들이 있어서 그런 것 아니겠냐"며 어제도 어느 모임 자리에서 제가 말씀을 드렸습니다만 대구에 오래 같이 근무하고 또 같은 집에도 살았다. 그래서 여러 간접적인 채널을 통해서 확인한 그런 것을 종합해서 말씀드린 것"이라고 언급했다.

그는 당대표에 당선되면 가장 먼저 할 행보로 야권후보 단일화를 꼽기도 했다. 주 전 원내대표는 "필요하다면 안철수 국민의당 대표, 윤석열 전 검찰총장 이런 분들과 빨리 만날 계획"이라고 전했다.

