셀트리온, 1분기 영업이익 2077억… 전년 동기 대비 72%↑

셀트리온은 연결재무제표 기준 올해 1분기 영업이익이 2076억5600만원으로 전년 동기 대비 72.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다.

같은 기간 매출은 4569억6900만원으로 지난해 동기 대비 22.6% 늘었다. 순이익은 1972억2900만원으로 87.3% 증가했다.

회사 측은 '램시마'(레미케이드 바이오시밀러), '허쥬마'(허셉틴 바이오시밀러), '트룩시마'(리툭산 바이오시밀러) 등의 주요 항체 바이오시밀러 제품이 미국과 유럽 등 글로벌 시장에서 안정적 점유율을 이어간 가운데 지난 2월 고농도 휴미라 바이오시밀러 '유플라이마'가 유럽의약품청(EMA)으로부터 판매 허가를 받은 후 공급이 확대되며 매출이 증가한 것으로 평가했다. 또한 판매관리비 감소와 생산 효율성 개선, 고수익 제품의 매출 확대에 따라 45.4%의 영업이익률을 기록해 영업이익률 40%대를 회복했다고 덧붙였다.

의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 지난해 4분기 유럽에서 램시마는 53%, 트룩시마는 36%, 허쥬마는 15%의 시장 점유율을 기록했다. 미국에서도 트룩시마가 올해 1분기 기준 26.2%의 시장 점유율을 보이며 고성장을 이어나가고 있다. 램시마 역시 15%의 시장 점유율을 나타냈고 허쥬마도 지난해 미국 시장에 본격 출시됐다.

셀트리온은 2030년까지 매년 1개 이상의 후속 제품을 허가받겠다는 목표를 세우고 있다. 주요 파이프라인 중 하나인 결장직장암 치료제 '아바스틴'의 바이오시밀러 'CT-P16'은 올해 안에 EMA에 허가를 신청할 예정이다. 이외에도 알러지성 천식 및 만성 두드러기 치료제 '졸레어' 바이오시밀러 'CT-P39', 골다공증 치료제 '프롤리아' 바이오시밀러 'CT-P41' 등의 후속 바이오시밀러도 글로벌 임상 3상에 속도를 내고 있다.

셀트리온 관계자는 "회사의 주력 항체 바이오시밀러 제품군이 유럽과 미국에서 고르게 성장하며 매출과 영업이익이 전년 동기에 비해 크게 늘었다"며 "특히 올해는 렉키로나, 유플라이마 등 신규 제품의 글로벌 출시가 본격화돼 공급량이 늘어날 것으로 예상되는 만큼 앞으로도 안정적인 성장세가 예상된다"고 말했다.

