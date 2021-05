KT&G, 1분기 영업이익 3177억원 1.2%↑…해외 매출 증가

[아시아경제 이승진 기자] KT&G는 올해 1분기 영업이익이 3177억원으로 지난해 동기보다 1.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다.

매출은 1조2639억원으로 7.3% 늘었지만, 순이익은 2718억원으로 7.3% 줄었다.

KT&G는 궐련형 전자담배의 판매 호조와 해외법인 성장 등의 영향으로 매출액이 증가했다고 설명했다.

1분기 국내 궐련 담배 판매량은 96억3000만 개비로 작년 동기보다 0.6% 늘었고, 시장 점유율은 64.5%로 0.5%포인트 높아졌다.

궐련형 전자담배의 경우 릴 솔리드와 릴 하이브리드가 인기를 끌면서 역대 최고인 38.4%의 시장 점유율을 기록했다고 KT&G는 밝혔다.

KT&G의 해외 매출은 1937억원으로 15.8% 증가했다.

KT&G의 자회사 KGC인삼공사의 1분기 매출은 3802억원으로 작년 동기 대비 2.8%, 영업이익은 533억원으로 25.0% 줄었다.

KGC인삼공사는 코로나19로 인한 면세점 시장 침체와 홈쇼핑 판매량 감소의 영향으로 매출이 감소했다. 반면 설 특수가 반영되며 가두점 매출은 증가했다.

