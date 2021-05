CMG제약·한독, 싱가포르에 표적항암 신약 기술이전…1934억원 규모

韓 제외 전세계 개발·제조·상업화 권리 이전

[아시아경제 김지희 기자] 한독과 차바이오텍 계열사 CMG제약이 싱가포르 AUM 바이오사이언스와 표적항암 신약 후보물질 ‘CHC2014’에 대한 기술이전 및 전략적 협업 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 계약에 따라 CMG제약과 한독은 AUM 바이오사이언스에 CHC2014의 한국을 제외한 전세계 개발, 제조 및 상업화 권리를 이전한다. 계약금과 단계별 성과에 따른 기술료(마일스톤)는 1억7250만달러(약 1934억원)다. 이를 양사에 각각 50대 50으로 배분한다. 또 순매출액에 비례해 양사가 각각 3.5~5.5%의 로열티도 추가로 받게 된다.

CMG제약과 한독은 2015년부터 CHC2014 공동 연구를 시작해왔으며, 2017년부터 최근까지 국가항암신약개발사업단과 협약을 맺고 항암신약 개발을 추진했다. CHC2014는 TRK 단백질군을 선택적으로 억제하는 새로운 기전의 ‘Pan-TRK 저해 표적항암신약’이다. 국내에서 임상 1상을 마치고 현재 최종 결과 보고서의 마무리 작업 중이다.

이주형 CMG제약 대표는 "이번 기술이전 계약은 항암신약 연구에 대한 기술력을 인정받아 CMG제약 최초의 해외 기술수출이라는 점에서 큰 의미가 있다"고 말했다.

김영진 한독 회장은 "CHC2014의 한국 임상 1상이 성공적으로 수행된데 이어 AUM 바이오사이언스와 해외 개발을 진행하게 돼 기쁘다"며 "CHC2014가 성공적으로 개발 돼 희귀암 환자들의 건강한 삶에 도움이 될 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr