LG전자, 러시아서 헌혈 독려 캠페인 펼쳐…현지 시민 동참

[아시아경제 우수연 기자]LG전자가 러시아 모스크바에서 헌혈의 중요성을 널리 알리기 위한 'Life is Good' 캠페인을 펼쳤다고 6일 밝혔다.

LG전자가 최근 러시아 모스크바에서 헌혈의 중요성을 널리 알리기 위한 'Life is Good' 캠페인을 펼쳤다. 이번 캠페인에는 러시아 시민들과 작가, 우주 비행사, 배우 등 현지 인플루언서들이 함께 동참했다./사진제공=LG전자

LG전자는 행사에 참여한 인플루언서들이 각자의 소셜 네트워크 서비스 계정에 '#LGLifeisGood' 해시태그를 달아 게시한 콘텐츠 덕분에 MZ세대를 포함한 많은 사람에게 헌혈의 중요성을 효과적으로 알릴 수 있었다고 설명했다.

LG전자는 러시아 정부와 파트너십을 맺고 2009년부터 100차례 이상 헌혈행사를 진행하는 등 기업의 사회적 책임을 적극 실천하고 있다.

노영남 LG전자 러시아법인장(상무)는 "지속적으로 다양한 'Life is Good' 캠페인을 펼쳐 러시아 지역사회의 건강증진뿐만 아니라 고객의 더 나은 삶을 위해 노력할 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr