카카오톡 2시간 넘게 '먹통' 소동…"현재 정상화"(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 카카오톡에서 5일 2시간 넘게 오류가 발생해 이용자들이 큰 불편을 겪었다.

카카오톡 장애는 이날 오후 9시47분부터 6일 0시8분까지 약 2시간20분 가량 이어졌다.

카카오 관계자는 "현재 긴급 점검이 완료돼 정상적으로 서비스 이용이 가능하다"면서 "불편을 겪으신 분들께 사과드린다"라고 밝혔다.

이날 카카오톡 이용자들은 PC버전과 모바일 버전에서 메시지 수·발신이 원활하지 않는 현상을 겪었고, PC카톡은 아예 로그인이 되지 않는 상황도 발생했다.

이용자들은 트위터 등 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "앱을 다시 깔았다가 채팅방 등을 날렸다" "카카오톡이 안되서 업무에 지장이 있다" 등의 불편함을 호소했다.

카카오톡 오류는 지난해 11월에 이어 6개월 만에 발생했다. 카카오톡은 지난해 3월에 두 차례 장애에 이어 7월에도 일시적 오류로 일부 이용자들이 불편을 겪었고, 11월에도 약 35분간 메시지 수·발신 오류가 발생한 바 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr