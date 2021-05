[아시아경제 공병선 기자] 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 48,250 전일대비 150 등락률 +0.31% 거래량 305,607 전일가 48,100 2021.05.03 15:30 장마감 관련기사 한국타이어, 'CDP 탄소경영 아너스' 선정…"친환경 R&D에 힘쓸 것"한국타이어, '국가브랜드경쟁력지수' 타이어부문 13년 연속 1위한국타이어, 中 전기차 기업 니오에 신차용 타이어 공급 close 는 올해 1분기 영업이익 1860억원으로 전년 동기 대비 75.5% 증가했다고 3일 공시했다.

매출은 1조6168억원으로 전년 동기 대비 12.6% 늘었다. 당기순이익은 1495억원으로 전년 동기 대비 53.1% 증가했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr