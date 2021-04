[아시아경제 김소영 기자] 제주의 한 여자고등학교 사물함에 신원미상 여성이 부패한 토끼 사체를 놓고 가는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

29일 제주특별자치도경찰청에 따르면 사흘 전인 지난 26일 제주시 A여고 학생 사물함에서 부패한 토끼 사체가 발견됐다는 신고가 112를 통해 접수됐다. 경찰은 학교 내 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 지난 25일 오후 7시쯤 신원을 알 수 없는 여성이 토끼 사체를 들고 학교 정문으로 들어가는 모습을 확인했다.

당시 학교나 교실 내부로 들어가는 문은 잠겨 있지 않았으며, 목격자도 없었던 것으로 확인됐다. 경찰은 해당 여성이 토끼 사체를 학생 사물함에 두고 간 것으로 보고 여성의 옷차림 등을 바탕으로 행방을 쫓고 있다.

